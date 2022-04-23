محافظ سوهاج يتفقد معارض "العيد فرحتنا" وسط إقبال كثيف من المواطنين

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، عددا من معارض "العيد فرحتنا"، والتى أقيمت بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، لتوفير مستلزمات العيد من الملابس والأحذية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية، التى تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهلهم .

رافق المحافظ خلال جولته أيضا النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وهلال ذكي رئيس حي شرق .

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد معرض "العيد فرحتنا" بمدينة ناصر بجوار استاد سوهاج الرياضي، ثم تفقد المعرض المقام بمنطقة خلف مستشفى الهلال، واختتم جولته بتفقد معرض "العيد فرحتنا" بتقاطع شارع التحرير مع شارع 15، حيث اطمأن "الفقى" على توافر كافة مستلزمات العيد من الملابس والأحذية، والتقي عدد من المواطنين المترددين على تلك المعارض واستمع الى ارائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار.

وأشار الفقى الى إقامة 4 معارض " العيد فرحتنا " داخل مدينة سوهاج، بمدينة ناصر، وخلف مستشفى الهلال، وبشارع التحرير، ومعرض رابع أمام محطة السكة الحديد، بالإضافة الى إقامة ثلاث معارض أخري بمراكز طهطا، والمنشاه، وجرجا، لافتا الى التجهيز لاقامة معارض أخري بباقى مراكز المحافظة.

تضمنت جولة المحافظ كذلك تفقد معرض "أهلا رمضان" بمدينة ناصر، حيث تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض واطمأن على استمرار توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها باستمرار المعرض حتى نهاية الشهر الكريم .