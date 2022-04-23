محافظ بورسعيد يقدم التهانى للأقباط فى عدد من الكنائس بمناسبة عيد القيامة

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم السبت، التهنئة خلال جولته بعدد من كنائس المحافظة التي بدأها بكنيسة " ابو سيفين" التي ترأس فيها القداس الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن المصريين جميعا يحتفلون بعيد القيامة المجيد وبعد أيام قليلة يحتفلون أيضا بعيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة إلى أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل، فكلها أيام أعياد وفرحة وسعادة ونتشارك بها جميعا لا فرق بين مسلم ومسيحي.

وأشاد المحافظ، بجو المحبة والإخاء والود بين الجميع خلال هذه الأيام المباركة خاصة ونحن ننتظر ليلة القدر في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وقدم المحافظ التهنئة في كنائس : أبو سيفين، القديس نيكولاس، سانت أوجيني، وعدد من الكنائس الأخرى في مدينة بورفؤاد.

وترأس القداس في كنيسة "أبو سيفين"، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بحضور المئات من الأقباط داخل الكنيسة، وكهنة وقساوسة الكنيسة.

وقدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة ، وسط أجواء من السعادة العارمة بين كافة المتواجدين بالكنيسة وأيضا جميع كنائس المحافظة .

ويعتبر عيد القيامة هذا العام هو أول عيد يتم استقبال فيه المواطنين في الكنائس للمشاركة في أداء القداس والاحتفال بالعيد بعد التوقف لمدة عامين في جميع كنائس مصر وكنائس بورسعيد وذلك للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.