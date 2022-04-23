محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبًا عن رئيس الوزراء

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ومشاركة يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وقيادات الطائفة .

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مؤكدًا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتًا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين .

شهد الإحتفال الدكتور ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين والكتاب والاعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة .

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.