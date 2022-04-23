محافظ الغربية يتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، مشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، يرافقه اللواء حسين الجندى السكرتير العام، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، وذلك لمتابعة تطور الأعمال فى المشروع والذى يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج 70 مليون بيضة فى العام.

والجدير بالذكر أن المحطة تتكون من 8 عنابر 2 لتربية الأمهات و 6للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراط بتكلفة إجمالية 110 مليون جنيه.