محافظ البحيرة يشارك فى الاحتفال بعيد القيامة بمطرانية الأقباط فى دمنهور

البحيرة - ناصر جودة

ترأس منذ قليل الانبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية قداس عيد القيامة بكاتدرائية القديس اثناسيوس بمدينة بدمنهور.

حضر القداس اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعقيد احمد البنا المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة والدكتور محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الأزهر والأوقاف بالبحيرة.

من جانبه أكد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة على عمق المحبة بين المسلمين والأقباط أبناء الوطن الواحد مضيفا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد يعكس روح الوحدة الوطنية المتأصلة فى مصر عبر التاريخ خاصة مع تزامنه مع شهر رمضان المبارك .

وأعرب مطران البحيرة عن شكره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يبذل جهودا كبيرة فى بناء هذا الوطن وحمايته وكذلك لدوره الكبير فى تعميق الوحدة الوطنية وتوفير المناخ الملائم لحرية العبادة.

كما نقل الأنبا باخوميوس تحيات الكنيسة ومجمعها المقدس وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

من جانبه قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أننا جميعاً شركاء فى وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والمحبة إلى بعضنا البعض وسنظل قلباً وصفاً واحداًمتحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة مضيفا أننا ننعم بأيام خير وبركة وعزة ونصر تجتمع فيها الاحتفالات والمناسبات الدينية الإسلامية فى شهر رمضان المعظم والمسيحية بعيد القيامة المجيد والوطنية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء.