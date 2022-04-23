محافظ أسيوط يلتقى مسؤولي منظومة التقنين ويشدد على سرعة إنهاء الإجراءات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدًا إنه لا تهاون فى تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين فى تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة، وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 .
لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين فى إطار القانون للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين .. جاء ذلك خلال لقاءه اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وهدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ابنوب وأحمد شوقى مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة التقنين بالمحافظة للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى .
وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضى أملاك الدولة بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التى تم إعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية كما تم مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة ، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها ، بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
واشار محافظ أسيوط خلال اللقاء إلى ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين ، مؤكدًا أن الدولة جادة فى ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون فى تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مشددًا إنه لن يسمح بأى تقصير فى العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميدانى مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.
ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضى أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى يتم إبرامها واستيفاءها مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضى الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضى التى تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات فى إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.
كما كلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لملف التقنين وزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لانهاء باقى الاجراءات فى منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع فى التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضى والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التى تم تقديمها فى وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها فى هذا الأمر لاستكمال باقى الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
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