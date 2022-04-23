محافظ أسيوط يلتقى مسؤولي منظومة التقنين ويشدد على سرعة إنهاء الإجراءات

أسيوط – فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة إنهاء ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة حفاظًا على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة، مؤكدًا إنه لا تهاون فى تحصيل حق الشعب والتصالح مع المخالفين الراغبين فى تقنين أوضاعهم وفق القوانين المنظمة وتحصيل موارد الدولة كاملة، وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 .

لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف أملاك الدولة وإجراءات التصالح مع المخالفين فى إطار القانون للحفاظ على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين .. جاء ذلك خلال لقاءه اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وهدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ابنوب وأحمد شوقى مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة التقنين بالمحافظة للوقوف على ما تم إنجازه بملف أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى .

وتناول اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضى أملاك الدولة بالإضافة إلى مراجعة معدلات الأداء والعقود التى تم إعتمادها من لجان البت والمستهدف أداءه بكل وحدة محلية كما تم مناقشة الآليات والاجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة ، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجنة والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها ، بالإضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائى وأخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

واشار محافظ أسيوط خلال اللقاء إلى ضرورة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين كافة الطلبات بأقصى سرعة وتحصيل أموال الدولة من المخالفين ، مؤكدًا أن الدولة جادة فى ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون فى تحصيل حقها بما يحقق صالح الجميع مشددًا إنه لن يسمح بأى تقصير فى العمل لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وأسرع وقت وضرورة التواجد الميدانى مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم وسرعة حلها.

ووجه محافظ أسيوط مدير أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة لملف أراضى أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى يتم إبرامها واستيفاءها مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضى الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها أو الأراضى التى تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية مع استغلال هذه المساحات فى إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين كإنشاء مدارس ومراكز للشباب ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.

كما كلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة بالمتابعة المستمرة لملف التقنين وزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لانهاء باقى الاجراءات فى منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع فى التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضى والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التى تم تقديمها فى وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها فى هذا الأمر لاستكمال باقى الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية فى هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.