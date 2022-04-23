محافظ أسوان يبعث ببرقية تهنئة فى الذكرى الـ40 لتحرير سيناء

أسوان - عبد الله صلاح

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الأحتفال بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء.

وأكد اللواء أشرف عطية فى برقيته بأنه بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث إعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء.

وأضاف، أنه ليوم مشهود فى تاريخ النضال الإنسانى بأن تتحرر أرض مصر بأيدى أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء ، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والأستقرار.

وتابع، محافظ أسوان بأننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وربان لسفينة وطننا الغالى ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها ، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء والأزدهار.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة .