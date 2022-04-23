محافظة شمال سيناء تقيم حفل إفطار للأسرة السيناوية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أقامت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، الليلة، حفل إفطار جماعى "للأسرة السيناوية"، بالمدينة الشبابية بالعريش، تحت رعاية وبحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

قال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، انه تم مشاركة 500أسرة سيناوية في حفل الإفطار الجماعي بالمدينة الشبابية بالعريش ، حيث أشار إلي افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي، حيث جري افتتاح مسجد العاطي الوهاب بالعريش،و سيتم غدا الأحد إفتتاح افتتاح المعهد الأزهرى فى قرية سلمانة ببئر العبد ، ووضع حجر الأساس لاقامة المدرسة الفكرية ومسجد الصفا ببئر العبد .

لفت المحافظ إلى أنه يوم الاثنين القادم سيتم افتتاح مجمع الصناعات الحرفية فى المساعيد بالعريش ، وكذا وضع حجر الأساس لاقامة اسكان الريسة الجديد الذى يضم عدد 6 عمارات ، موضحا أنه تتواصل الاحتفالات يوم الثلاثاء القادم بمركز ومدينة نخل فى وسط سيناء ، و يتم افتتاح مدرسة نخل الصناعية ، وكذا افتتاح سد البارد بوسط سيناء بالاضافة الى توزيع عدد 50 منزلا بدويا فى نخل القديمة وتجمع الشياحة بوسط سيناء ، وكذا توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة بوسط سيناء على المستحقين .