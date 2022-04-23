ماتوا الفجر وهما صائمين.. تفاصيل مصرع شابين فى تصادم موتوسيكل وسيارة بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، عن مصرع شابين فى مقتبل العمر إثر حادث مأساوى وهما يستقلان دراجة بخارية واصطدما بسيارة على طريق أبو كبير ههيا أمام قرية أبو ياسين، ليلفظا أنفاسهما وهما صائمان فجر اليوم وتم دفنهما بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفنهما.

ولقي شاب وطالب مصرعهما، فجر اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجتين بخاريتين بطريق أبو كبير – الزقازيق، بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية،جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية طريق أبو كبير – الزقازيق، أمام قرية أبو ياسين بنطاق ودائرة مركز شرطة أبو كبير، ومصرع شابين اثنين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكس أجرة ودراجتين بخاريتين في طريق أبو كبير – الزقازيق، بسبب سير الدراجتين البخاريتين عكس الاتجاه، واصطدامها بالسيارة بالمواجهة.

ما أسفر عن مصرع قائدى الدراجتين وهما كل من " احمد م ع ع" 20 عاما حاصل على دبلوم صنايع، و" محمد ر ع" 17 عاما طالب بالصف الأول الثانوى الصناعى مقيمان قرية أبو ياسين دائرة أبوكبير، إثر إصابتهما بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ.

جرى نقل جثتي الشاب والطالب المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة أبو كبير، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2467 إدارى مركز شرطة أبوكبير.