قاتل زوجته الحامل فى الشهر السادس بالإسماعيلية يمثل الجريمة وسط حراسة مشددة

الإسماعيلية - السيد فلاح

مثل المتهم بقتل زوجته وهى حامل فى الشهر السادس بنهار رمضان، لخلافات زوجيه بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل الجريمة، قبل قليل، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد استماع النيابة العامة لأقواله فى القضية، واعترافه تفصيلًا بارتكابه الواقعة.

وقررت نيابة فايد بالإسماعيلية، حبس المتهم بقتل زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، عقب هروبه لمدة 3 أيام بعد اكتشاف الواقعة.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، فى إلقاء القبض على الزوج المتهم، بعد 3 أيام من اكتشاف الجريمة، وبعد 5 أيام من ارتكابه الواقعة، التى تم اكتشافها بعد يومين من وقوعها.

وقال مصدر أمني، إن الزوج المتهم يدعى "أحمد .ط"، 27، عامًا، مدمن للمخدرات خاصة مخدر الشابو، ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته، التى أقدم على قتلها وهى مريم السيد أدريس، 25 عامًا، ولديهم ثلاثة أبناء هم جنا 7 سنوات، ومحمد 4 سنوات وعمر عامبن ونصف، ولقت الزوجة مصرعها على يد زوجها نتيجة الضرب المبرح، بعصا خشبية على جسمها.

كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة قبل يومين من اكتشاف الواقعة، وهرب الزوج بعد ارتكابه الواقعة بصحبة أبنائه الثلاثة.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجنى عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الجثمان، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.