فاكهة الصيف حلاوة وعافية.."أم آية" بيتها مفتوح من التوت بقاله 20 سنة (فيديو)

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، قدم خلاله قصة أم آية 45 عاما، تأتى من قريتها بمركز منيا القمح يوميا لبيع فاكهة التوت بمدينة الزقازيق.

وقالت عزة راشد، وشهرتها أم آية، إنها مقيمة بقرية القراقرة مركز منيا القمح، وتأتى يوميا إلى منطقة المنتزه بمدينة الزقازيق لبيع التوت لأهالى المدينة، ولديها ٣ أبناء توفى زوجها منذ أكثر من ١٠سنوات، وتسعى على أكل عيشها بالحلال.

واستطردت أنها تشترى التوت من مزارع بالقرية، ثم تحمله إلى مدينة الزقازيق وتظل بمكانها الثابت منذ أكثر من ٢٠عاما في أول شارع المنتزه حتى تبيع الكمية المتواجدة معها ولا تغادر مكانها حتى الانتهاء من بيع كل الكمية.

وأشارت إلى أن الكيلو بـ٤٠ جنيها، وارتفاع سعره راجع لكونه فى بداية موسم التوت وبعد أيام سوف ينخفض السعر لتواجد التوت بكميات كبيرة نضوج الثمار بالاشجار،موضحة أن الزبائن تفضل التوت الأحمر عن الأبيض،وان التوت بكافة أنواعه مفيد للصحة .