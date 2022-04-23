عميد تجارة حلوان: إعلان نتائج امتحانات منتصف التيرم الثانى الأسبوع المقبل

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، أن الكلية تواصل تصحيح امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميدتيرم"، وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب، وذلك على منتصف الأسبوع المقبل، وقبل إجازات عيد الفطر المبارك.

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الكلية بدأت فى تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان وذلك لبعض البرامج بالكلية،ووفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى، مؤكدة أن البرامج الأخرى التى تم تأجيلها سيتم تنظيم امتحانات الميد تيرم فى الأسبوع الاول للدراسة بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

ولفتت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان ، إلى أن الكلية عقدت امتحانات الميد تيرم حضوريا بالكلية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من حيث مراعاة التباعد الاجتماعى ومنع الزحام داخل قاعات المحاضرات.