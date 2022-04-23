طقس صيفى بعروس القنال فى 22 رمضان والعظمى 31 بالإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس فى المحافظة، اليوم السبت، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم، طقسا صيفيا حارا، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 14 والعظمى إلى 31 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى الاتجاهين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 8، وبورسعيد الصغرى 16 والعظمى 25، ودمياط الصغرى 15 والعظمى 25، والزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31، والإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31، والسويس الصغرى 14 والعظمى 31، والعريش الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.