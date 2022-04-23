ضبط أسلحة نارية و1200 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات شنتها مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 4 أسلحة نارية "2 طبنجه، و2 فرد خرطوش"، و25 سلاح أبيض متنوع، وضبط 490 جرام حشيش، و100 جرام هيروين، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.



وضبطت الحملات 25 قضية تموينية متنوعة شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1200 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 10 دراجات بخارية.



