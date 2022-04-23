اليوم السابع
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صعق كهربائى ينهى حياة طفل فى إحدى قرى كرداسة بالجيزة

السبت، 23 أبريل 2022 11:09 ص
صعق كهربائى ينهى حياة طفل فى إحدى قرى كرداسة بالجيزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه إثر إصابته بصعق كهربائي في إحدى قرى كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، حيث توصلت التحريات إلى عدم وجود شهبة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة طفل بصعق كهربائي ووفاته متأثرا بالإصابة لتي لحقت به في كرداسة، انتقل رجال المباحث إل مكان البلاغ، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وكشفت التحريات أن الطفل فارق الحياة نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء، دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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