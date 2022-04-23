شيخ الأزهر: جميع العلماء والمفكرين اتفقوا على اسم العليم واختلفوا فى تفسيره

كتب ـ محمد عبد المجيد

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن اسم الله "العليم" ورد بصيغة عالم وعليم وعلام، وجميع مفكرى المسلمين يؤمنون بما ورد فى القرآن الكريم حول هذا الاسم وباقى أسماء الله الحسنى، ولكن اختلفوا فى التفسير.

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه "حديث الإمام الطيب"، والذى يقدمه رضا مصطفى، والذى يذاع على فضائية "الحياة"، أن من قائل أنه عليم وعالم وعلام ولكن بذاته، ومنهم من قال أنه عليم وقادر بصفة اسمها العلم وصفة اسمها القدرة، ولكن هذه الصفات هي عين الذات، بحيث أن العقل لا يستطيع أن يتصور فصلا بينهما.

وأشار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أن تخوف هؤلاء وهؤلاء، هو أن تتعدد الصفات أو إثبات صفات متعددة لله سبحانه وتعالى، قد يمس من قريب أو من بعيد أو يشوشر على وحدة الذات، ثم تعرضنا للمدرسة الثالثة، وهى التى تثبت لله سبحانه وتعالى، انطلاقا من ما ثبت فى القرآن من عالم عليم وقادر وقدير إلى آخره.