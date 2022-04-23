اليوم السابع
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شواطئ الغردقة أحلى فى رمضان.. الأجانب والصائمون يهربون من الحر للبحر.. لايف

السبت، 23 أبريل 2022 04:20 م
شواطئ الغردقة أحلى فى رمضان.. الأجانب والصائمون يهربون من الحر للبحر.. لايف شواطئ الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تلفزيون " اليوم السابع "، ظهر اليوم لايف جديد من منطقة شاطئ فلفلة وسط الغردقة، حيث اقبال المواطنين على الشاطئ لقضاء نهار رمضان على البحر، وكذلك تواجد عدد كبير من الاجانب المقيمين فى مدينة الغردقة والاقبال على الشواطئ لممارسة السباحه .

كما يشهد شاطئ فلفلة بالغردقة فى عصارى رمضان إقبال محبى هواة الصيد بالصنار والذين يحرصون على التسليه فى نهار رمضان بالصيد

 من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت 33 رحلة طيران دولية أغلبها أوربية، والذى يعد أكبر وصول أسبوعى خلال الأسبوع ضمن 98 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الاسبوع بداية من اليوم حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت كشوف رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى وصول 94 رحلة طيران دولية اوربية و4 رحلات داخلية، ومن بين الرحلات الأوربية 3 رحلات من بلجيكى و5 من المطارات الهولندية، و19 رحلة ايطالية.

 كما يصل أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع من المطارات الالمانية بواقع 23 رحلة طيران و18 من التشيك و19 رحلة بولندى و3 سويسؤى ورحلة من فرنسا واخرى من لكسمبورج ورحلتين من رومانيا .

وكشف الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى فى مرسى علم أن معدلات السياحة الأوربية فى ارتفاع كبير عن الاسابيع الماضية حيث أن معدلات وصول الأسبوع الماضى بالنسبة للرحلات الدولية كانت 89 رحلة بينما اليوم 94 رحلة طيران.

وتوقع ارتفاع معدلات السياحة الإيطالية والفرنسى حلال الاسابيع القادمة مع ارتفاع معدلات وصول الالمان الذى سجل خلال الأسبوع 23 رحلة طيران.

 


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شاطئ فلفلة

وسط الغردقة

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