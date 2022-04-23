شركات التأمين تصرف 1.5 مليار جنيه تعويضات للعلاج الطبي خلال شهرين

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صرف شركات التأمين تعويضات بقيمة 1.5 مليار جنيه للعلاج الطبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 48.56% من إجمالي التعويضات التي أنفقتها شركات التأمين وبلغت 3.2 مليار جنيه في أول شهرين من عام 2022.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 حوالي 8.4 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 10.2%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 1.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 4.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.98 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 40.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.47 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 0.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.03 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.8%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى فبراير عام 2022 بين 3.3 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى فبراير من عام 2022 مقارنة بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.8%، و501 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 345.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 45.1%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير عام 2022 مقابل 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 27.3%، و 229.7 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 166.4 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 38%.