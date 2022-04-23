شباب بشمال سيناء ينفذون مبادرة إفطار صائم والدعوة لشفاء مرضى السرطان

نفذ مجموعة من الشباب المتطوعين بشمال سيناء، فعالية " إفطار صائم "، وتم خلالها استهداف 250 فردا فى 3 مناطق داخل مدينة العريش، تحت شعار "لنحارب السرطان سويا" وتوجيه من تم التوزيع عليهم أن يسارعوا بالدعوة لشفاء مرضى السرطان.

قال أحمد رستم مسئول فريق التطوع بالمؤسسة الأهلية المنفذة للفعالية إنه شارك فيها 13 من الشباب المتطوعين، والذين خلال تنفيذ تسليم إفطار صائم قاموا بتعريف الأهالى بمشروع إنشاء مستشفى خيرى للأورام، وهو مشروع خيرى الذى تتبناه المؤسسة بهدف توفير مستشفى متكامل الخدمات لمرضى السرطان فى منطقة غرب العريش بنطاق الكيلو 17 بمنطقة مدخل سباق الهجن، من خلال الجهود الذاتية، وتبرعات المواطنين، والتى بدأت بتوفير الأرض.

وأضاف أن الفعاليات ستتواصل طوال شهر رمضان، لافتا انه سبق وشارك المتطوعين أهالى تجمع أبو يوسف، أحد تجمعات منطقة الغراء بمركز الشيخ زويد بشمال سيناء، فرحة استقبالهم شهر رمضان، لأول مرة بمنطقتهم بعد غياب سنوات.

وقام الشباب المتطوعين، بتعليق زينة رمضان وقضاء يوم ترفيهى مع الأطفال، وتوزيع هدايا على 4 أسر دعما لاستقرارهم فى منازلهم ومؤازرة لجهود الدولة فى تقديم الخدمات وجهود المجتمع المدنى فى الإسهام بدوره لخدمة الأسر بقرى مركز الشيخ زويد.