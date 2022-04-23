شاهد طقس دورة القيامة فى قداس الكاتدرائية المرقسية

كتب: محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور آلاف الأقباط الأرثوذكس وعدد من قيادات الدولة.

وبدأ قداسة البابا طقس دورة القيامة حيث أغلقت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنوارها وأغلق البابا هيكل الكنيسة بالأستار لبدء تمثيلية القيامة، بعد غلق الأبواب تطفأ الأنوار ثم يتلو قراءات من الكتاب المقدس ثم يتم فتح هيكل الكنيسة يفتح الباب بقوة فيفتح وتضاء الشموع والأنوار.

ويشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الأنبا مرقس مطران شبرا، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.

وخلال السطور التالية نوضح أبرز أحداث طقس دورة القيامة فى الكنيسة الأرثوذكسية.

تجهز أيقونة القيامة المجيدة، وحولها الصلبان والمجامر والشموع ويحملها الكاهن أو الشماس، ويطوف الكهنة والشمامسة الهيكل 3 مرات، وكذا البيعة 3 مرات، ثم يصعدون الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة وهم يرتلون "المسيح قام" ثم "طون سينا" ثم الختام "المسيح قام من بين الأموات" ثم توضع أيقونة القيامة أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع.

دورة القيامة

يرفع الكهنة البخور ويطوفون فى الكنيسة بالترتيب الآتى:

في اليد الأولى: نسجد لك أيها المسيح لهنا ولقيامتك المحيية لأنك قمت وخلصتنا.

وفى اليد الثانية: يا ربي يسوع المسيح يا من قمت من الأموات إسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعًا.

وفي اليد الثالثة: السلام لقيامة المسيح الذي قام من الأموات وخلصنا من خطايانا.

ويقال بعد الدورة لحن المحير ثم الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفي كل مرة يقولون "أو آناستاسي اكتون اكرون آليسون إيماس" ومن بعد عيد الصعود يقولون " أو آناسطاسيس إك تون اكرون آنلسون يستوس أورانوس آليسون إيماس".