شاب يبدع فى صناعة القطايف والكنافة بشوارع الأقصر خلال شهر رمضان

الأقصر - أحمد مرعى

يرتبط شهر رمضان المبارك، في أذهان المصريين بالعديد من الطقوس الاجتماعية والدينية، حيث تتميز أيام "شهر الصيام" فى مصر بالكثير من الطقوس المميزة، التى دائماً تعطى للمحروسة طابعًا خاصًا بها خلال الشهر الكريم، ومنها "القطايف" والكنافة وموائد الرحمن التى لها طابع خاص فى الشهر الفضيل.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" عمل القطايف في شهر رمضان المبارك، وذلك بالطريقة القديمة الأصلية بالكوز المصمم خصوصًا لهذا الغرض، حيث يقول الشاب محمد أشرف صانع القطايف بالأقصر، إن طبق القطايف من أطباق الحلويات المميزة خلال شهر رمضان المبارك، ويتم تجهيز عجينته مثل عجينة الكنافة مع بعض الإضافات مثل الفانيليا والبيكنج بودر، ويتم وضعها في الكوز النحاس المجهز من علبة سمن بفتحة جانبية لتخرج على الصاج الساخن ويتم تسويتها في دقائق معدودة وتكون جاهزة للبيع.

ويضيف محمد أشرف لليوم السابع، أنه يقوم بصناعة قطايف بالمانجو يكون لونها اصفر، وقطايف بالشيكولاتة تكون باللون البنى، موضحا ان الحشو للقطايف في المنازل يكون عبارة عن حلو وحادق بالمكسرات وغيرها، او اللحوم المفرومة والجبن الموتزاريلا، قائلًا انه يبيع الكيلو بسعر 25 جنيه.

واعتادت الأسر العربية خلال شهر رمضان المبارك على تحضير أنواع مختلفة من الحلوى الشرقية، ولعل أبرزها الكنافة والقطايف التى تحتل مائدة الطعام طوال شهر رمضان، بأنواعها المختلفة سواء محشو داخلها شيكولاتة أو كريمة أو قطع المكسرات وغيرها من أنواع الحشو المميزة، ولكن الكثير من محبى الكنافة والقطايف لا يعرفون ماهو أصل الأكلة الشهيرة، وأشارت بعض الأقاويل إلى إن تاريخ الكنافة يعود إلى عصر معاوية بن أبى سفيان، حيث قيل إن أهل الشام صنعوها له ليتناولها أثناء السحور، لتسد جوعه الشديد فى نهار رمضان، وبعدها انتشرت فى مختلف أنحاء البلاد وعرفت باسم "كنافة معاوية".



رفع-القطايف-من-الصاج-بعد-التسوية



القطايف-العادى-بالكوز-فى-الاقصر



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