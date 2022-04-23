سائق يعترف: سرقت الشركة لشراء سيارة فضبطتني الشرطة قبل أول رحلة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استغل سائق معرفته الجدية بالشركة التي كان يعمل بها، وقرر سرقتها، حيث تسلل إليها ليلا وسرق الأموال منها واشترى بها سيارة، إلا أن الشرطة ضبطته قبل أول رحلة.

وقال المتهم في اعترافاته: إنه تسلل للشركة ليلا وكسر الشباب ودخل إليها، ثم تسلل لمكان الخزينة وفتحها بواسطة صاروخ كهربائي واستولى على الأموال الموجودة بها.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب شركة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى – 3 جهاز لاب توب ) من داخل الشركة وإتهم (سائق سابق بالشركة محل البلاغ ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ كبيرة بداخلها ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وتوجه للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول بأسلوب "التسلق" ، وعقب قيامه بكسر الشباك وكسر باب المكتب الخاص بالشركة ، قام بكسر الخزينة الحديدية بإستخدام صاروخ كهربائى كان بحوزته ، والإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار ، كما أضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (سيارة) أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم بإرشاده ضبط (الصاروخ الكهربائى المستخدم فى إرتكاب الواقعة - شاحن جهاز كمبيوتر " لاب توب " من المستولى عليهم) وأضاف بقيامه بإتلاف أجهزة الكمبيوتر المستولى عليهم والتخلص منهم بإلقائهم بأحد المجارى المائية بالجيزة خشيه أن يكونوا مزودين بجهاز تتبع، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.