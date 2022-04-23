زيت شجرة الشاي للبشرة وحب الشباب.. فوائد ونصائح للاستخدام

كتبت إيناس البنا

حب الشباب وندبات حب الشباب وفرط التصبغ هي المشاكل الجلدية الرئيسية الثلاث التي تعاني منها غالبية النساء، تزداد الأمور سوءًا عند استخدام منتجات متعددة على بشرتك ولكنها إما لا تؤدي إلى أي نتائج مرئية أو تؤدي إلى تفاقم الحالة الحالية.

لهذا السبب قد ترى الناس يتحولون إلى منتجات العناية بالبشرة الطبيعية والعضوية مثل زيوت الوجه والزيوت الأساسية.

زيت شجرة الشاي هو بالفعل أفضل زيت أساسي للبشرة، له خصائص مضادة للبكتيريا وعلاجية تساعد في إعادة بناء ملمس البشرة الطبيعي وتوهجها،

وفقا لموقع " webmd"، يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة ومضادة للالتهابات وكلها ضرورية للحفاظ على صحة البشرة وجمالها، ومع ذلك ، هناك قيود معينة لاستخدام زيت شجرة الشاي للبشرة لأنه زيت مركز يحتاج إلى تخفيف قبل التطبيق.

فوائد زيت شجرة الشاى

زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب



من أولى الفوائد الرئيسية لزيت شجرة الشاي أنه مفيد في مكافحة حب الشباب، إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب وتتكسر بسهولة ، يجب أن تبدأ في استخدام زيت شجرة الشاي على وجهك والتحول إلى المنتجات التي تحتوي على زيت شجرة الشاي. هذا له خصائص مضادة للجراثيم تستهدف البكتيريا المسببة لحب الشباب. يسمح للشفاء لمنع الندوب.

يساعد في الإصابة بالصدفية والأكزيما وأمراض الجلد الأخرى



هل تعلم أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد بشكل فعال في علاج الأمراض الجلدية بما في ذلك الأكزيما والصدفية. يمتلك خصائص مذهلة مضادة للالتهابات وعلاجية يمكنها التحكم في حالات الجلد من خلال التعامل مع أعراضها ، لذلك يجب استخدام زيت شجرة الشاي على البشرة .

يداوي الجروح الطفيفة



يمكن أيضًا التئام بعض الجروح والجروح الطفيفة بمساعدة زيت شجرة الشاي. ومع ذلك ، هذا ليس العلاج ، إذا كنت تعتقد ذلك. هذا مجرد علاج وقائي للسيطرة على المضاعفات التي قد تنشأ بعد الجروح والالتهابات. هذه فقط تسريع عملية الشفاء.

يمنع لدغات الحشرات



صدق أو لا تصدق ، يمكن أن يؤدي استخدام زيت شجرة الشاي أيضًا إلى إبعاد الحشرات خلال موسم الذروة عندما يكون البعوض والحشرات في وضع العمل. زيت شجرة الشاي له رائحة مميزة تجدها الحشرات مزعجة. سيكون من الصواب القول أن زيت شجرة الشاي طارد فعال للحشرات. وبالتالي ، يمكنك مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع غسول الجسم وتطبيقه قبل مغادرة المنزل.