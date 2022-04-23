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زراعة سوهاج تحصد المركز الأول وتمثل الجامعة ببطولة الاتحاد الرياضى للجامعات

السبت، 23 أبريل 2022 01:23 م
زراعة سوهاج تحصد المركز الأول وتمثل الجامعة ببطولة الاتحاد الرياضى للجامعات فريق "زراعة سوهاج"
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعة، والتأهل وتمثيل جامعة سوهاج للمشاركة في أكبر دورة رمضانية بتاريخ الجامعات المصرية والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات .
 
ونجحت كلية الزراعة في الحصول على المركز الأول بجامعة سوهاج بعد فوزها على كلية التمريض، بقيادة المدير الفني للفريق الكابتن محمد عاطف، بهدف نظيف، فيما حصل فريق طلاب من أجل مصر على المركز الثالث بفوزه على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 3/1. 
 
وتقام الدورة الرمضانية للجامعات  تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.
 
وأقام الاتحاد الرياضي للجامعات مؤتمرا صحفيا مساء  الأربعاء الماضى  في مدينة السادس من أكتوبر لسحب قرعة الادوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات.
 
 

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