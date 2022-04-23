زحام على أسواق المنيا لشراء الملابس قبل أعياد المسلمين والأقباط.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من أسواق المنيا لشراء ملابس جديدة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك وأعياد الربيع، حيث ازدحمت أسواق ومحلات الملابس من المواطنين لشراء ملابس جديدة للأعياد.

وقد توافرت فى الأسواق جميع أنواع الملابس ومستلزمات الأسرة المنياوية بأسعار متفاوته بين الأصناف وتختلف الأسعار حسب الخامات، وأماكن التوزيع، ورغم ذلك فإن جميع الأسواق مزدحمة من المسلمين والأقباط لإجراء عمليات الشراء تجهيزا وفرحا بالعيد.

وتستعد محافظة المنيا استعدادا خاصا لاستقبال الاعياد المتتابعة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيدي القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، بمختلف القطاعات والمرافق العامة.

ومن ناحيته اكد اللواء اسامة القاضى على إلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، كما وجه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الأجازة.