رمضانهم في السجن.. تعدى على طفلة والجنايات تعاقبه بالمشدد 7 سنوات

كتب أحمد حسنى

يقدم اليوم السابع في سلسلة "رمضانهم في السجن"، الجرائم التي أدت لزج أصحابها خلف القضبان، سواءً كان هؤلاء المتهمون شخصيات عامة أو متهمين في قضايا جنائية مختلفة.

-التعدي على طفلة

قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة التعدي على طفلة فى منطقة عابدين.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم عابدين بلاغا من والد فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، بهتك عرض ابنته، وأسفر عن ذلك حملها طفلا سفاحا.

تبين من التحريات والتحقيقات وأقوال المجنى عليها ، نشوب علاقه عاطفية بين المتهم والفتاة تطورت إلى علاقة زوجية، حيث استدرجها المتهم لشقته وعاشرها معاشرة الأزواج، ونتج عن ذلك حملها طفلا سفاحا، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت إحالته لمحكمة الجنايات.