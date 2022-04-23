رفع 60 طن مخلفات وقمامة من شوارع مدينة بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

شهدت مدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملة مكثفة لرفع الأتربة والمخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة، والتي شملت طريق مصرف إسلام وموقع الصهاريج وجسر إسلام وميدان مولد النبي وشارع صفية زغلول وطريق مستشفى الصدر وشارع مصطفي كامل وشارع سعد زغلول وشارع 23 يوليو ومنطقة شباب العبور وطرق سليمان متولى، حيث تم توريد أكثر من 60 طن لمصنع السماد العضوي شرق النيل.

كما قامت الإدارة الهندسية والمنطقة الثانية بإيقاف أعمال بناء مخالف لشروط التراخيص بشارع حسن عابدين خلف الرقابة الإدارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقال هانى الجويلى فى بيان له: إن تلك الحملات تنفيذ لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة، والتصدي لكافة صور مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة نفاذا للقانون.