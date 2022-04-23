رسائل الحبر الجليل الأنبا إشعيا مطران كرسى طهطا وجهينة فى عيد القيامة المجيد.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد بعنوان بث مباشر رسائل الحبر الجليل الأنبا إشعيا مطران كرسى طهطا وجهينة فى عيد القيامة المجيد.

وتناول البث لقاء مع نيافة الأنبا إشعيا مطران كرسى طهطا وجهينة والذى أكد أن ما نراه الأن من ثمار الجمهورية الجديدة هو نتاج الجهد والتعب الذى يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المصرى حتى النخاخ والذى يقدم لمصر كل ما يملك من جهد وتعب وفكر وهذا الأمر ظهر يشكل واضح من خلال مبادرة حياة كريمة المبادرة التي أعتبرها المبادرة الإنسانية الأولى ليست على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم كله وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

مبادرة حياة كريمة هى مبادرة ليس لها مثيل فمقارنة بين كرامة الشعب المصرى التي صانها الرئيس السيسى رئيس الجمهورية وبين الشعوب الأخرى فأن ما يحدث هناك صورة فقط أما ما يحدث على أرض مصر هو كرامة حقيقة للمواطن البسيط بالقرى الأكثر إحتياجا والتي أستهدفتها مبادرة حياة كريمة وحولت قرى كانت قرى خارج الحسابات إلى قرى حقيقة تتمتع لكافة الخدمات وأننى أناشد الجميع التكاتف من أجل استمرار تلك المبادرة.

وأنا أشكر الرئيس السيسى رئيس الجمهورية على هذه المبادرة الجميلة والجليلة من أجل كل مواطن مواطنة مصرية حفظ الله الرئيس السيسى وحفظ مصر وحياة كريمة سوف تحول القرى إلى مدن وربنا يبارك للرئيس السيسى على ما قدم وعلى ما يقدم.

وفى نهاية البث نيافة الأنبا إشعيا مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما أننا يجب أن نتكاتف من أجل رفعة مصر والإستمرار في التقدم والتنية وأن رؤية الرئيس للتنمية المستدامة هي رؤية مصر 2030 .