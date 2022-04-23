رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو لصلاة الاستعداد بقداس عيد القيامة

كتب محمد الأحمدى

بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد، الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة.

ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد، بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام".

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام:

"الله القادر على كل شيء أبونا السماوي نعترف بأننا قد أخطأنا إليك وإلى سائر الناس بالفكر والقول والفعل، فنحن اّسفون حقا علي كل خطايانا وتائبون إليك مما فعلناه منها بجهل أو عن ضعف أو عن عمد. فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا، اغفر لنا كل ما سلف منا، وأنعم بأن فيما بعد أن نخدمك دائما في جدة الحياة اكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين"

كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.