اليوم السابع
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ذا هيل: ترامب يعقد مسيرة انتخابية لدعم مرشح جمهورى لـ"التمهيدية" مساء اليوم

السبت، 23 أبريل 2022 12:53 م
ذا هيل: ترامب يعقد مسيرة انتخابية لدعم مرشح جمهورى لـ"التمهيدية" مساء اليوم دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى السابق
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى السابق ترامب سيعقد مسيرة في أوهايو ليلة السبت على أمل تعزيز مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس، قبل الانتخابات التمهيدية في 3 مايو، وإثبات استمرار سيطرته على الحزب.

وكان فانس يغمر سكان أوهايو بأخبار دعم ترامب التي أُعلن عنها في بيان يوم الجمعة الماضي عندما كان الكثير من الناس يحتفلون بالجمعة العظيمة وعيد الفصح.

وقالت الصحيفة إن التجمع لن يكون مجرد فرصة لترامب لاستعراض عضلاته بشأن تأييده الأخير، ولكن أيضًا للرد علنًا على الأخبار التي تفيد بأن زعيم الأقلية في مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثي قال إنه يريد أن يستقيل ترامب بعد فترة وجيزة من هجوم  6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول. وقلل الرجلان من التكهنات مساء الجمعة، قائلين إن علاقتهما لا تزال قائمة ، لكن من المحتمل مع ذلك مراقبة تصريحات ترامب عن كثب.

وكان فانس متخلفًا عن المنافسين للترشيح قبل دعم ترامب ومثل التأييد انقلابًا كبيرًا لحظه، لكن توقيته تركه أمامه أسبوعين فقط للاستفادة منه في الانتخابات التمهيدية الأقل شهرة.

على ما يبدو، اعترافًا بأزمة الوقت التي يواجهونها، بدأ فانس وحلفاؤه حملتهم للرسائل في حالة تأهب قصوى هذا الأسبوع مباشرة بعد عيد الفصح الأحد.

وقالت الصحيفة إن قبضة ترامب على الحزب الجمهوري، ستواجه أكبر اختبار لها في أوهايو بعد تأييده لجيه دي فانس في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لملء مقعد السناتور المتقاعد روب بورتمان.

واعتبرت الصحيفة أن تأييد ترامب ثبت أنه مهم في بعض السباقات لكنه لم يفعل الكثير لتعزيز المرشحين في الكثير من الأحيان، مما يجعل رهانه على فانس محفوفًا بالمخاطر.

 


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