دراما وقانون.. شروط يجب توافرها فى الوصى بعد إثارة القضية بـ"سوتس بالعربى"

كتب أحمد الجعفري

أثار مسلسل "سوتس بالعربى"، قضية نقل وصاية الأطفال القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة الـ17 من المسلسل، بعدما وكلت والدة أحد الأطفال مكتب "المسيرى زيدان"، لرفع قضية لنقل وصاية الطفل من والده إليها.

وترصد "اليوم السابع" فى حلقة اليوم من سلسلة حلقات "دراما وقانون"، الشروط الواجب توافرها في الواصى.

نصت المادة (35) من قانون القصرن على: يشترط في الوصي أن يكون عاقلآ بالغآ ذا أهلية كاملة قادرآ على ممارسة شؤون الوصاية، ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيآ كلا من:

1. المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة .

2. من كان مشهورآ بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش .

3. من كان بينه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر، أو بين عائلته خصومه إذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها).

ويتناول مسلسل "فاتن أمل حربى" قضية هامة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء حال زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.