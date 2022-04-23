حملة لرفع المخلفات بالبرلس وإزالة الطبقة الأسفلتية المتهالكة بطريق دسوق فوه

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينتا البرلس وفوه أعمال نظافة ليلية، ورفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة لإعادة الرصف، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ برفع مستوى الخدمات وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال رفع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ليلا إلى المقلب الرئيسي، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والطريق العام، لرفع كفاءة أعمال النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين مشدداً بالتواصل مع المواطنين ميدانيا .

كما تابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع ناتج تكسير الطبقة الأسفلتية المتهالكة طريق فوه دسوق، لرصفه ضمن خطة الهيئة العامة للطرق، موجها الشكر للعاملين على رفع المخلفات على المجهود الذي بذلوه في فتح الطريق بعد أعمال التكسير.

كما تابع إزالة تندة مخالفة بكورنيش النيل بمدينة فوه، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين وإزالة سلم مخالف أمام الإدارة التعليمية يعيق حركة المواطنين.