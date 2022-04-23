حملات مكثفة للنظافة والتجميل والإنارة بمحيط الكنائس بطهطا وحى الكوثر.. صور

سوهاج محمود مقبول

نقذت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج حملات النظافة والتجميل وأعمال الإنارة بمحيط الكنائس، استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملة مكبرة تم خلالها تكثيف أعمال الإنارة ورفع كفاءة محيط الكنائس وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم القيام بحملات مكبرة لأعمال الإنارة والنظافة والتجميل بمحيط الكنائس بمختلف أنحاء المجالس القروية " نزلة القاضي، والصفيحة، وبنجا، وشطورة، والصوامعة غرب"، وكذلك مدينة وساحل طهطا"، لافتا إلى المتابعة المستمرة للحملات.

كما قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بحملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع بنطاق الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد .

وأوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر أن الوحدة المحلية قامت بعدد من الحملات تم خلالها ترميم البردورات والأرصفة عقب الانتهاء من أعمال شبكة الغاز الطبيعى بشوارع الحى المختلفة، مشيرا إلى القيام بحملة نظافة مكبرة، وتركيب وإنارة الأعمدة بمدخل الحي والشوارع المختلفة، وجاري متابعة تركيب باقي الأعمدة تباعا بعد الانتهاء من القواعد الخرسانية، وجارى أعمال المتابعة حتى انتهاء التركيب والإنارة.



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (1)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (2)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (3)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (4)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (5)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (6)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (7)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (8)



نظافة وتجميل محيط الكنائس بطهطا (9)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (1)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (2)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (3)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (4)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (5)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (6)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (7)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (8)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (9)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (10)



اعمال النظافة والتجميل بحي الكوثر (11)