اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدن كفر الشيخ تزامناً مع أعياد الربيع.. صور

السبت، 23 أبريل 2022 04:46 م
حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدن كفر الشيخ تزامناً مع أعياد الربيع.. صور حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدن كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع، وبمحيط الكنائس، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد.
 
وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدة المحلية كثفت حملات النظافة والصيانة ومراجعة الإنارة بمحيط الكنائس، مشيرا إلى أنه تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات ورفع القمامة بالفرعيات والشوارع الرئيسية، وجاري المتابعة لاستكمال أعمال الإنارة والصيانة بجميع مناطق وقطاعات مراكز المحافظة بشكل مستمر، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
اعمال التجميل بالمدن
اعمال التجميل بالمدن

اعمال التجميل
اعمال التجميل

اعمال النظافة بالشوارع
اعمال النظافة بالشوارع

تجميل مدينة دسوق
تجميل مدينة دسوق

حملات للنظافة بالمراكز
حملات للنظافة بالمراكز

رفع القمامة من الشوارع
رفع القمامة من الشوارع

 


كفر الشيخ

شم النسيم

عيد القيامه

محافقظة كفر الشيخ

مصيف بلطيم

حدائق

متنزهات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة