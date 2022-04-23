حملات مكثفة للنظافة والتجميل بمدن كفر الشيخ تزامناً مع أعياد الربيع.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة لرفع كفاءة الشوارع، وبمحيط الكنائس، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الوحدة المحلية كثفت حملات النظافة والصيانة ومراجعة الإنارة بمحيط الكنائس، مشيرا إلى أنه تم كنس الشوارع وتفريغ الحاويات ورفع القمامة بالفرعيات والشوارع الرئيسية، وجاري المتابعة لاستكمال أعمال الإنارة والصيانة بجميع مناطق وقطاعات مراكز المحافظة بشكل مستمر، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.