حملات دورية لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى تنفيذ الإزالة الفورية لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدى على أراضى زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق التصدى لحالة بناء مخالف وفك شدة خشبية بقرية بنايوس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان والقسم الهندسى بإزالة فورية لسور بلكونة بالطوب الأحمر بالدور الرابع علوى على مساحة 120 مترا بعزبة الخراخشة التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان وتطبيق القانون على المخالفين.