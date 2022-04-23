حبس 5 متهمين بسرقة شقة سكنية بمدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 5 متهمين بسرقة شقة سكنية بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال باقي التحريات اللازمة.

وكان تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة 3" أسطوانات بوتاجاز - 2 شاشة LCD) من داخل الشقة محل سكنه" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - أجنه حديدية -مفك كهربائى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي وأقروا بتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .