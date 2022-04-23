جمارك ميناء الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والفضية

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بميناء الغردقة البحري برئاسة صلاح السيد مدير إدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية والفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

اشتبه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية علي العبارة القاهرة، حيث اشتبه احمد نبيل مأمور اللجنه الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري بدا عليه الإرتباط .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علي أبوالحسن مأمور الفحص تحت إشراف رامي مراون رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات وأشياء معتمة .

وبالعرض علي صلاح السيد مدير الاداره قرر تكليف عمرو عاطف وبهاء الدين ربيع بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 3 كيلو من المشغولات الذهبية و17 كيلو من المشغولات الفضية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان ابو زيد مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 9 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات بلجنة من محمد حسن سليم ومحمد عرفات مأمورى الحركة ومحمد طعيمه بالأمن الجمركى .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الاداره المركزيه لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .