جمارك سفاجا تضبط 18 محاولة تهرب جمركى متنوعة بقيمة تعويضات 3 ملايين جنيه

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا ، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 18 محاولة تهرب جمركى جمارك سفاجا تضبط 18 محاولة تهرب جمركى ل 5 بنادق ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء والساعات الذكيه وأجهزة الاتصالات وكمية من مستحضرات التجميل وقع غيار السيارات بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 18 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود 5 بنادق ضغط هواء وعدد 3 خزنة سلاح آلي و تليسكوب و8 مطاوى وطائرة لاسلكية و 300 قرص فوار سولبادين المخدر و 60 شيشة إلكترونية و 160 سماعة بلوتوث و16 إيباد و 18 ساعه ذكية وعدد 48 جهاز نت وتقويه شبكات و 905 شواحن للهواتف المحمولة و 4 نظارة واقع افتراضي و 150ساعة يد رجالي وحريمى و 444 عبوه عدسات لاصقه و 535 قطعة مستحضرات تجميل وكمية من اكسسوارات الهواتف المحمولة وقطع غيار السيارات مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

كما تم الضبط بمعرفة محمد عادل، محمد مصطفي، أحمد الحسيني ، عبدالله مصطفي، الحسيني سيد، محمد جمال، ايمن حسن مأموري الحركة ومصطفي حسيني وهاشم اسماعيل و محمد حمدي مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالحكيم مأموري التعريفه ومحمود مصطفي مدير التعريفة، ومحمود شراقه والحسن عيد بالأمن الجمركي وعبدالمنصف عبدالعال مفتش المكافحه ومحمد اسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و 920 الف و 438 جنيه، وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 18 محضر ضبط جمركى وحررها وليد البكري وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية . يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .