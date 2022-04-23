"تموين الإسكندرية " تضبط 2.5 طن فسيخ و رنجة مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالاسكندرية ،حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع أسواق الأسماك المملحة استعدادا للاحتفال بأعياد الربيع و شم النسيم حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة و فريق العمل التابع له أحمد عبد الرحيم و الأستاذ أحمد هيبة مفتشا الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط محل فسيخ بمنطقة محطة مصر لحيازة فسيخ ورنجة مجهولة المصدر وبدون بيانات وتم التحفظ على 300 صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كجم.

بإجمالى (طن ونصف) رنجة مجهولة المصدر 20 برميل فسيخ زنة البرميل 50 كجم بدون بيانات بإجمالى (طن) فسيخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفة.