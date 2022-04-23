اليوم السابع
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تقاليد متوارثة منذ القدم لإحياء شهر رمضان بقرية الجورة بسيناء.. فيديو

السبت، 23 أبريل 2022 08:00 ص
تقاليد متوارثة منذ القدم لإحياء شهر رمضان بقرية الجورة بسيناء.. فيديو تقاليد أهالى قرية الجورة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تشهد قرية الجورة بنطاق مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، تمسك أهلها بتقاليد متوارثة فى إحياء شهر رمضان، وهى جزء من التقاليد المتوارثة فى الكثير من مناطق سيناء.

ونقل تليفزيون اليوم السابع من قرية الجورة معايشة لأمسية رمضانية، وخلالها بدأت مظاهر الأحتفال بشهر رمضان من خلال الأنوار التى تغطى مسجد الشيخ خلف بالقرية، ومأذنته المرتفعة والزاوية المجاورة له وهى الديوان الذى يجمع أهل المكان وزوارهم من كل انحاء المحافظة خارجها.

ويحرص أهالى القرية كل شهر رمضان على اقامة مأدبة رمضانية يستقبلون خلالها المئات، ويقدمون لهم واجب الضيافة من لحوم الغنم والماعز فى اجواء رمضانية ، ويقضون سهرتهم فى جلسات تذكر وذكر ومديح، وكان من مظاهر الاحتفال هذا العام تكريم مجموعة من الشباب والأطفال حفظة القرأن الكريم من ابناء القرية ومحفظهم، وقام علماء من الأزهر الشريف من ضيوف القرية بتكريمهم، بينما وفر الأهالى جوائزهم وهى هدايا مالية رمزية تشجيعا لهم.

قال الشيخ عرفات، من رموز المنطقة، إن المكان الذى يجمعهم هى زاوية الشيخ خلف، لافتا انه احد ابطال سيناء الراحلين، وهو مكان يقوم على منهج التصوف والتربية على  منهج الوسطية ومحاربة كل التطرف من فكر وفعل ومساندة جهود الدولة فى التنمية والتعمير.

أضاف انهم من خلال مكانهم هذا يقدمون نموذج مجتمعي فى التلاحم والترابط وتربية الأبناء الصغار والشباب وتهذيبهم، ليكونوا صالحين لدينهم ووطنهم.

 

 

الافطار
الافطار

 

الطعام
الطعام

 

تسابق فى تقديم طعام الافطار
تسابق فى تقديم طعام الافطار

 

تقديم الطعام
تقديم الطعام

 

تكريم احد حفظة كتاب الله
تكريم احد حفظة كتاب الله

 

تكريم حافظ للقرأن
تكريم حافظ للقرأن

 

سهرة تجمعهم
سهرة تجمعهم

 

شباب يقدمون الافطار
شباب يقدمون الافطار

 

مشاركة كل الاعمار من حفظة كتاب الله
مشاركة كل الاعمار من حفظة كتاب الله

 

من فقرات التكريم
من فقرات التكريم

 

من مظاهر الاحتفال
من مظاهر الاحتفال

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شهر رمضان

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قرية الجورة

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