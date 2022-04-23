تفاصيل مؤلمة باللحظات الأخيرة الصعبة لمصرع 3 أطباء أشقاء من دمياط..فيديو وصور

كتب : معتز الشربيني - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، مع الناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء ووالده.

وقال محمود الكحلاوى - طالب كلية الهندسة، والناجى الوحيد من حادث مصرع الأطباء الثلاثة الأشقاء، إنه فور سقوط السيارة فى مياه الترعة حاول محمود غلق الشبابيك فى السيارة لمنع دخول المياه فى محاولة لكسب وقت حتى يأتى أحد لإنقاذنا، ولكننا بهذا الوضع سنغرق تماما ولا نستطيع فتح الشبابيك أو الأبواب بسبب قوة دفع المياه، واستقرينا على فتح الشبابيك والخروج منها إلى أعلى المياه.

واستطرد الكحلاوي: بعد معرفتى منهم أنهم لا يستطيعوا السباحة، طالب محمود الكحلاوى صديقه الطبيب بالجلوس هو واخته الصغيرة آلاء أعلى السيارة، واصطحبت أخته الكبيرة آية لتمسك بى واحاول أن أصل بها إلى شط المياه وأعود بعد ذلك لانقاذهما، مشيراً إلى أنه خلال ذلك كله كان يقف أهالى المنطقة أعلى الترعة يحاولوا الاستغاثة بأى شخص يجيد السباحة ولكن لا أحد منهم كان يستطيع السباحة.

واستطرد: حاولت السباحه وآية تمسك بى ولكنى شعرت أننى اتحرك فى نفس المكان، وبالفعل وجدت نفسى عكس التيار، فتوجهت إلى الجهة العكسية وحاولت السباحة ولكنى وجدت آية من خلفى تسقط وتنطق الشهادة وتركتنى فناديت عليها وحاولت الإمساك بها فلم ترد.

وأوضح الناجى الوحيد من الحادث، أنه ظل ينادى على الجميع لأن الطريق كان مظلما تماماً وكذلك الترعة، ولكن لم يجيبنى أحد، ففقدت الأمل فى إنقاذهم واصابتنى حالة من اليأس فتركت جسمى يسبح فوق سطح الماء حتى ارتطمت رأسى بحجر إحدى جانبى الترعة وخرجت من الماء.

ولفت إلى أنه بعدما خرج وجد أشخاصا يخرجون إحدى الأختين لا أعلم اهى آية أو آلاء، وركبنا الإسعاف سوياً ولكن خالتها العامة كانت سيئة تماماً حتى وصلت المستشفى فى القنطرة شرق وتوفيت على الفور.

وأوضح المهندس محمود الكحلاوي، أن الواقعة كلها داخل المياه استغرقت حوالى ربع ساعة، ذهبت بعدها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى القنطرة شرق، وحاولت الاطمئنان عليهم جميعا وعلمت أنهم توفوا لأنهم لم يخرجوا من المياه على الرغم من مرور حوالى ساعة تقريبا او اكثر.

كان أهالى محافظة دمياط، استيقظوا أمس على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء "بكليتى الطب والصيدلة" من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية العريش.

وتم إخطار مرور الاسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها.

وثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.