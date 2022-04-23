تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة الأطباء الثلاثة..محاكاة لانقلاب السيارة (فيديو)

الإسماعيلية - السيد فلاح

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا، للحديث عن تفاصيل مصرع 3 أشقاء، أطباء مقمين في قرية أم الرزق، بمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط في حادث مروع بطريق "العريش - الإسماعيلية"، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وأجرى "اليوم السابع"، محاكاة لشرح تفاصيل الحادث اليوم، الذي راح ضحيته 3 أشقاء ونجاة صديقهم بسبب قدرته علي السباحة في الترعة، بعد أن انقلبت السيارة في الترعة.

ولقي ثلاثة أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة السلام، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، علي طريق "العريش - الإسماعيلية"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى القنطرة غرب لتلقي العلاج.

وعقب الحادث دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وتم نقل المصاب إلي مستشفي القنطرة غرب، لتلقي العلاج.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء مقيمين بقرية كفر سعد بمدينة دمياط، وهم آية أحمد عثمان 24 عامًا، طالبة في كلية الصيدلة، وأحمد محمد عثمان 22 عامًا، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد عثمان 19 عامًا، طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوي مصطفى 20 عامًا.

وقال محمود الكحلاوي الناجي الوحيد: أننا خرجنا من العريش عقب الإفطار، وكنا في طريقنا إلى قريتنا في دمياط، وفوجئنا أن أمامنا ترعة ولم يستطع أحمد عليه رحمة الله أن يوقف العربية ونزلت في الترعة، وخرجت من المياه لقدرتي علي السباحة.