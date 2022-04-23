تفاصيل القبض على قاتل زوجته الحامل فى الشهر السادس بالإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثًا مباشرًا، كشف خلاله تفاصيل قيام رجال مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بالقبض علي قاتل زوجته وهي حامل في الشهر السادس بنهار رمضان، لخلافات زوجيه بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بعد هروبه لمدة 3 أيام.

كما كشفت التحريات أن الزوج ارتكب الواقعة قبل يومين من اكتشاف الواقعة، وهرب الزوج بعد ارتكابه الواقعة بصحبة أبنائه الثلاثة.

كان قد تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجني عليها "مريم"، 25 عامًا، مقيمة قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أحمد.ط" بارتكابه الواقعة وهرب، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتم معاينة الجثمان، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل إسعاف نقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفي.