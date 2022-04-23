تعرف على نشاط تداول البضائع والصادرات والواردات بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن نشاط الصادرات والواردات وتداول البضائع اليوم بموانئها المختلفة، حيث أكدت تداول 6903 طن بضائع عامة متنوعة و 388 شاحنة و 63 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، وبلغ إجمالى السفن المتواجده على الأرصفة 16 سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن جديدة اليوم.

وأكدت الهيئة فى بيانها أن حركة الصادرات بلغت تداول 4125 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 162 شاحنة و 15 سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 2778 طن بضائع عامة ومتنوعة و 226 شاحنة و 48 ملاكى.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 92 شاحنة بحمولة 1589 طن بضائع عامة ومتنوعة و 40 ملاكى و 13 شاحنة فارغة والسفينة الحرية بعدد 39 شاحنة بحمولة 859 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة INCE KARADENIZ سنغافورة الجنسية قادمة فارغة من اليمن لشحن فوسفات.

كما تم مغادرة السفينة امل بعدد 101 شاحنة بحمولة 2409 طن بضائع عامة ومتنوعة و 14 ملاكي، واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 13 شاحنة بحمولة 254 طن بضائع عامة و 76 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و 59 شاحنة فارغة و 8 ملاكى وتصدير 61 شاحنة بحمولة 1716 طن بضائع عامة و 1 ملاكي، كما سجلت موانى الهيئة وصول وسفر 714 راكب بموانيها.