تخصصوا في سرقة السيدات داخل الميكروباص..حبس لصوص التجمع 4أيام على ذمة التحقيق

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه داخل سيارة أجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كا أمرت النيابة باستكمال باقي التحريات اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين متخصصون في سرقة السيدات بالإكراه داخل "ميكروباص" أجرة معد لذلك.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة) بأنها عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم استقلت سيارة "أجرة" بداخلها شخصين من أحد المواقف للعودة لمسكنها، ولدى وصوله للطريق الدائري فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالي) كرهاً عنها .

بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال إستقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعـة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهما وراء ارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من إحدى السيدات، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها في الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.