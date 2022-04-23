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بيفطروا آلاف الصائمين كل يوم.. مطعم الخير يوزع 5000 وجبة يوميا طوال رمضان.. لايف

السبت، 23 أبريل 2022 05:11 م
بيفطروا آلاف الصائمين كل يوم.. مطعم الخير يوزع 5000 وجبة يوميا طوال رمضان.. لايف
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان بيفطروا آلاف الصائمين كل يوم.. مطعم الخير يوزع 5000 وجبة يوميا طوال رمضان "بث مباشر" حيث تناول البث قيام مجموعة من الشباب بتبنى الفكرة وتقديم الوجبات الساخنة والسريعة للاهالى في رمضان سواء في المنازل أو من خلال توزيعها على الطرقات

 

الوجبات التي يتم تقديمها هي وجبات 5 نجوم للمحتاجين طوال شهر رمضان ويصل عدد الوجبات إلى 5000 وجبة للفقراء والمساكين وغير القادرين وقامت كاميرا اليوم السابع بلقاء أصحاب مطعم الخير فى هذا التقرير.

يقول عبدالمعز سليمان  صاحب فكرة مطعم الخير بقرية شطوره التابعة لمركز طهطا شمالى محافظة سوج أن مطبخ الخير ليس لتقديم الوجبات إلى غير القادرين فقط وإنما هو دعوة للقادرين على المشاركة فى هذا الماراثون الخيرى والتجارة مع الله فى هذا الشهر الكريم العام الماضى كنا نتلقى دعما من مرسسات المجتمع المدنى أما هذا العام العمل قام على سواعد الشباب ومن خلال تبرعات القادرين نقدم وجبات متنوعة بشكلا يوميا سمك لحوم فراخ بيتزا كريب وسلطات وحلويات وغيرها وغيرها من أصناف الطعام الوجبات التي نقدمها وجبات ساخنه تصل الأهالى قبل الإفطار بوقتا كافى تراعى عدد الأسر وتراعى الظروف للجميع.

أما هيثم فرج الديك أحد المشاركين من الشباب قال أن الفكرة نطبقها كل عام في شهر رمضان ونتمنى أن نستطيع أن ننفذها طوال العام لمساعدة الجميع والحمد لله الكل هنا من الشباب يعمل على مدار اليوم من أجل إخراج العمل في أحسن شكل وأحسن صورة بما يتناسب مع عظمة الشهر الكريم.

وتضيف إحدى المشاركات نحن طالبات جامعيات حضرنا هذا العام من أجل المشاركة في عملية الطيخ بعد أن كنا ننفق امولا كبيرة على الطباخين في العام الماضى ونحن طلاب من الجامعة العامة وطلاب من جامعة الازهر بمختلف التخصصات من بيننا طلاب طب وهندسة واداب وتربية نحن نشارك من اجل الخير ونتمنى أن يستمر الخير.

 


سوهاج

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اخبار المحافظات

مطعم الخير

قرية شطورة

طهطا

إفطار الصائمين

شهر رمضان

شاب الخير

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