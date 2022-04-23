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بدء قداس عيد القيامة فى كنائس كفر الشيخ.. لايف

السبت، 23 أبريل 2022 10:06 م
بدء قداس عيد القيامة فى كنائس كفر الشيخ.. لايف جانب من مراسم الصلاة بكنيسة القديسة دميانه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنائس كفر الشيخ، ويترأس القمص بطرس بطرس بطاروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ والبراري ودمياط،، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت الموافق 23 أبريل بكنيسة السيدة العذراء مريم بدسوق

كما ترأس القمص كيرلس زكي، صلاة قداس عيد القيامه بكنيسة  القديسه دميانه بتقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، بحضور القمص اسحق عبد المسيح، والقس صاموئيل لبيب، والقس دميان اميل، وجورج سمير عضو بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ، وشارك في صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطي.

يذكر أن الكنيسة شهدت خلال الاسبوع الماضى أسبوع الآلام نهاية فترة الصوم الكبير، والذى بدأته الكنيسة ، والذى يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد، ودُعى صوم الأقباط بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ووفقا لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية فإن موعد هذا الصوم يختلف من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتى قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، ولا تحتفل الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال فى يوم الأحد التالى لكى يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.

أثناء صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانه بكفر الشيخ
أثناء صلاة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانه بكفر الشيخ

 

اداء صلاة قداس عيد القيامه بكنيسة القديسة دميانه بمدينة كفر الشيخ
اداء صلاة قداس عيد القيامه بكنيسة القديسة دميانه بمدينة كفر الشيخ

 

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

 

جانب من توافد السيدات على صلاة عيد القيامه
جانب من توافد السيدات على صلاة عيد القيامه

 

جانب من مراسم الصلاة بكنيسة القديسة دميانه
جانب من مراسم الصلاة بكنيسة القديسة دميانه

 

صلاة القيامه بكنيسة القديسة دميانه
صلاة القيامه بكنيسة القديسة دميانه

 

صلاة قداس عيد القيامة المجيد
صلاة قداس عيد القيامة المجيد

 


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