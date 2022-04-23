اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بث مباشر.. اعرف أسعار الشواطئ بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم والفطر

السبت، 23 أبريل 2022 09:39 ص
بث مباشر.. اعرف أسعار الشواطئ بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم والفطر
الاسكندرية ــ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول أسعار الشواطئ بالاسكندرية قبل أعياد شم النسيم والفطر المبارك، حيث جاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداتة الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

 
وجاءت الشواطئ المميزة و عددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات.
 
وجاءت أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها، شاملة الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات و للشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد
 
وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التي تقدم الخدمة للمواطنين. 
 
 
WhatsApp Image 2022-04-23 at 8.55.04 AM
 

 

WhatsApp Image 2022-04-23 at 8.55.05 AM
 

 

 
 

 


الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مهرجان الفسيخ و الملوحة فى الإسكندرية.. الفسخانية يستعدون لأعياد شم النسيم والفطر.. الأسعار تبدأ من 140 للكيلو و الرنجة من 45 إلى 120 جنيها.. وتعرف على أفضل الأنواع و الأعلى سعرا فى عالم الملوحة.. فيديو

السبت، 23 أبريل 2022 12:00 ص

طقس خميس العهد.. لقان وغسيل أرجل بالإسكندرية.. لايف

الخميس، 21 أبريل 2022 12:23 م

عروس البحر المتوسط تستعد بـ 61 شاطئا لاستقبال الزائرين فى إجازة عيد الفطر.. المحافظ يوجه بإنشاء مشايات لكبار السن وذوى الهمم.. "السياحة و المصايف": افتتاح شاطئين مجانيين ومنع السير فى الشارع بالمايوه

الخميس، 21 أبريل 2022 11:00 ص

إزالة موانع حاجبة للرؤية بأحد الأندية في منطقة الكورنيش بالإسكندرية

الخميس، 21 أبريل 2022 01:41 ص

الإسكندرية تستعد بـ63 شاطئا لاستقبال عيد الفطر.. وممنوع السير بالمايوه فى الشارع

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:00 م

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بالشواطئ لاستقبال مواطنى وزائرى المحافظة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:13 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة