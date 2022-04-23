اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليوم السابع: تكليفات مستمرة من الرئيس السيسى بدعم الصناعة

السبت، 23 أبريل 2022 07:52 م
اليوم السابع: تكليفات مستمرة من الرئيس السيسى بدعم الصناعة

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: تكليفات مستمرة من الرئيس السيسى بدعم الصناعة.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية «بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية » ويزور عددا من مصانع المناطق الحرة بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: أجهزة وجهات الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
 

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تكليفات مستمرة من الرئيس السيسى بدعم الصناعة.. رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية «بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية » ويزور عددا من مصانع المناطق الحرة بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: أجهزة وجهات الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

 

 
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