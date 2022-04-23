النيابة تقرر حبس 5 متهمين بقتل صديقهم في حفل تعذيب بالإسماعيلية 4 أيام

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس 5 متهمين بقتل صديقهم بعد حفلة تعذيب بعزبة البهتيني بمدينة الإسماعيلية، وإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد سماع أقوالهم واعترافهم الكامل بارتكاب الواقعة، بسبب وجود علاقة غير شرعية بين الضحية وزوجة المتهم الرئيسي.

ومثل قبل قليل، المتهمين الخمسة بقتل صديقهم بعد حفلة تعذيب بعزةه البهتيني بمدينة الإسماعيلية، والقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة.

ولقي شاب في الثلاثينات من عمره ويعمل حداد، مصرعه علي يد صديقه وبمساعدة 4 من أصدقائة، بعد أن استدرجه إلي منزل الأخير، بعزبة البهتيني، التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، ومارس عليه حفلة تعذيب حتي فارق الحياة، لخلافات بينهم، ثم ألقو به في ترعة الإسماعيلية.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بقيام شاب بقتل صديقه بعد حفل التعذيب أجراها الأخير بعدما استدراجه إلى منزله بعزبة البهتين التابعة لدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لخلافات بينهم، ثم قاموا بإلقاء جثته في ترعة الإسماعيلية، على الفور انتقل رجال للمباحث إلى مكان الواقعه وتم معاينه الجثمان وتم اخطار النيابة العامة التي ناظرت الحادث وأمر ت بنقل جثه المجني عليه إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس تحرر محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، أن المتهم هو "أحمد .ع"، يعمل بائع فول وفلافل، ومقيم عزبة البهتيني بالإسماعيلية، استدرج صديقه "أحمد. ق"، 35عامًا، يعمل حدادًا، مقيم منطقة الحكر بقسم ثانٍ، بمساعدة 4 من أصدقائه، وانهالوا بالضرب علي الضحية حتي فارق الحياة، وتم إلقاء الجثمان في ترعة الإسماعيلية، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمين الخمسة.